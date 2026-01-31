Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cresce l’attesa anche per il “Fuorisalone” delle Hospitality House. Sono i luoghi segreti dove ospiti e sponsor potranno vivere l’evento in modo esclusivo, lontano dal caos delle competizioni. Alcuni seguiranno le discese del superG, altri l’hockey su ghiaccio, mentre altri ancora si sposteranno tra Cortina, Bormio e Livigno in cerca di medaglie e record. La mappa di queste case di ospitalità si mantiene ancora nascosta, ma il

C’è chi seguirà le discese del superG, chi l’hockey su ghiaccio, chi si sposterà tra Cortina, Bormio e Livigno inseguendo medaglie e record. E poi c’è Milano, che durante le Olimpiadi invernali del 2026 vivrà una dimensione parallela, altrettanto centrale nel racconto dei Giochi. Lontana dalle piste, ma al centro della scena simbolica. Perché Milano Cortina 2026 non sarà soltanto un evento sportivo: sarà un Fuorisalone invernale, una geografia urbana diffusa in cui ogni nazione occuperà un luogo iconico per raccontare se stessa attraverso architettura, intrattenimento, diplomazia culturale e stile di vita. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Cortina 2026, il Fuorisalone delle Olimpiadi: la mappa segreta delle Hospitality House

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

Per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata annunciata la colonna sonora ufficiale, intitolata ‘Fantasia Italiana’, composta da Dardust.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi Milano Cortina 2026: l'offerta Rai a 360°.

Milano-Cortina 2026, dove seguire le Olimpiadi in tv: tutti i canali e i servizi streamingMilano-Cortina 2026 si avvicina e l’Italia si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi degli ultimi anni. Le Olimpiadi Invernali porteranno sul ghiaccio e ... ilmattino.it

Milano Cortina 2026: vincano le miglioriAi milanesi continua a sembrare un po’ strana questa Olimpiade invernale in città, senza montagne, senza neve, senza sci, ma dalla settimana prossima si parte ... iodonna.it

MILANO CORTINA | Reali, Capi di Stato e premier: il mondo atteso ai Giochi. Fra sicurezza e diplomazia si guarda al parterre della cerimonia. #ANSA - facebook.com facebook

Milano-Cortina nel mirino degli hacker: anche pos e mezzi di trasporto tra gli obiettivi più sensibili x.com