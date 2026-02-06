Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara il sindaco chiude la scuola
Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara. La strada è stata immediatamente chiusa, e anche le scuole nelle zone vicine sono state sospese per sicurezza. Il sindaco ha deciso di chiudere le scuole fino a nuovo avviso, mentre i tecnici stanno valutando l’entità del rischio e i lavori di messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma la vicenda ha creato disagi ai residenti e ai pendolari. La strada rimane interdetta mentre si att
Sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, si è verificata una frana di vaste dimensioni che ha costretto il sindaco a chiudere la scuola. Sulla carreggiata sono crollate pietre e detriti e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Disagi anche in via Carcarella a Cetara, dove ha ceduto un tratto di strada. Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti: la situazione Il messaggio del sindaco di Cetara La nota della Protezione civile sulla frana a Fuenti Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti: la situazione A causa delle abbondanti piogge, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio una frana di grandi dimensioni è caduta sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra i comuni di Vietri sul Mare e Cetara. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Vietri Sul Mare Cetara
Salerno, nuova frana sulla Statale Amalfitana: traffico bloccato a Vietri sul Mare
Una frana si è abbattuta di nuovo sulla Statale Amalfitana a Vietri sul Mare.
Frana sulla SS 163 Amalfitana: strada chiusa in entrambe le direzioni a Fuenti
Una frana si è abbattuta questa mattina sulla strada statale 163 Amalfitana a Fuenti.
Ultime notizie su Vietri Sul Mare Cetara
Argomenti discussi: Maltempo in Campania, frana in Costiera a Cetara: chiusa la Strada Statale Amaltiana; Maltempo, nuova frana su Ss163 Amalfitana, strada chiusa a Vietri sul Mare. Disagi nel Salernitano; Frana a Furore: messa in sicurezza completata, riaperta la strada; Frana sulla Statale Amalfitana: Cetara chiude scuole e attiva interventi di somma urgenza.
Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuolaStrada e scuole chiuse dopo che una frana si è verificata sulla statale 163 Amalfitana in località Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara: la situazione. virgilio.it
Grossa frana sulla Amalfitana, chiusa la stradaUna frana di grandi dimensioni è caduta nella notte sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra i comuni di Vietri sul Mare e Cetara. (ANSA) ... ansa.it
Frana sulla Statale Amalfitana: Cetara chiude scuole e attiva interventi di somma urgenza #Cetara #frana #scuole #sicurezza #IlVescovado facebook
Frana non si ferma, chiusa statale 63 del Cerreto in Lunigiana. Anas ha tentato di contenere un movimento della montagna ma terreno cede #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.