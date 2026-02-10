Maltempo in Costiera Amalfitana la statale 163 riapre parzialmente dopo la frana a Cetara

Dopo cinque giorni di chiusura, la statale 163 in Costiera Amalfitana riapre parzialmente nel tardo pomeriggio di oggi. La strada, chiusa venerdì scorso a causa di una frana a Cetara, torna a essere percorribile, anche se in modo limitato. I lavori di messa in sicurezza sono ancora in corso, ma l’apertura rappresenta una boccata d’ossigeno per residenti e turisti, che ora possono tornare a spostarsi più facilmente lungo la costa.

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie.

Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara.

