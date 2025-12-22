"Servono interventi urgenti per la sicurezza ". A chiederli, è il capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, che ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale di Perugia per sollecitare un urgente intervento di manutenzione stradale in Strada dei Pini, nella frazione di Pila. Peltristo ricorda come in data 20 luglio 2025, 24 agosto 2025 e 22 settembre 2025 siano state inoltrate agli uffici comunali competenti tre distinte segnalazioni e richieste di intervento riguardanti lo stato di grave degrado della carreggiata. "Ad oggi, tuttavia, nessun intervento risulta essere stato effettuato e non è pervenuta alcuna risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione - spiega - La Strada dei Pini rappresenta un importante asse viario di collegamento tra la S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada dei Pini a Pila: "Servono interventi urgenti per la sicurezza"

Leggi anche: Strada dei Pini a Pila, interrogazione del consigliere Peltristi: “Servono interventi urgenti per la sicurezza”

Leggi anche: Burnout, Puliafito Sgs Messina: servono interventi urgenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Strada dei Pini a Pila: “Servono interventi urgenti per la sicurezza”; Strada dei Pini a Pila interrogazione del consigliere Peltristi | Servono interventi urgenti per la sicurezza.

Strada dei Pini a Pila: "Servono interventi urgenti per la sicurezza" - A chiederli, è il capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, ... msn.com