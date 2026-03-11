Così Riad e Abu Dhabi vogliono aggirare il blocco dello Stretto di Hormuz

Riad e Abu Dhabi stanno cercando di trovare vie alternative per bypassare il blocco dello Stretto di Hormuz, un punto strategico di grande importanza per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Lo Stretto, che un tempo consentiva il passaggio quotidiano di circa il 20% del petrolio mondiale e il 25% del gas liquefatto, è ora sotto il controllo dei pasdaran, interrompendo il traffico commerciale nella zona.

Lo Stretto di Hormuz è congelato. Nel canale d’acqua attraverso il quale prima della guerra transitavano ogni giorno il 20% del petrolio e il 25% del gas naturale liquefatto del mondo, il traffico commerciale è ormai sotto ostaggio dei pasdaran. E un’ulteriore escalation potrebbe essere dietro l’angolo. La Cnn riferisce infatti che il regime degli ayatollah avrebbe già cominciato a posizionare mine nello Stretto e gli Stati Uniti annunciano la distruzione di 16 posamine iraniane. Mentre con il controllo di Teheran su Hormuz la Repubblica Islamica esporta più petrolio che mai, in gran parte destinato alla Cina, tutti gli altri produttori della regione si affrettano a trovare nuove rotte per aggirare lo Stretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

