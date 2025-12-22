servizio civile dal governo ok a legge delega

Il Consiglio dei ministri odierno ha approvato il disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e il Servizio civile universale, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che per la prima volta contiene una disciplina nazionale in materia di politiche in favore delle giovani generazioni, oltre a una revisione complessiva della materia. Per le politiche giovanili si delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi riguardanti la semplificazione, il riordino e il coordinamento delle politiche per i giovani al fine di ottimizzare l’efficacia degli interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, nel rispetto delle attuali competenze istituzionali e nell’ambito delle politiche previste dall’Unione europea, favorendo la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e nelle scelte politiche che li riguardano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

