Servizio civile dal governo ok a legge delega
Il Consiglio dei ministri odierno ha approvato il disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e il Servizio civile universale, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che per la prima volta contiene una disciplina nazionale in materia di politiche in favore delle giovani generazioni, oltre a una revisione complessiva della materia. Per le politiche giovanili si delega il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi riguardanti la semplificazione, il riordino e il coordinamento delle politiche per i giovani al fine di ottimizzare l’efficacia degli interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, nel rispetto delle attuali competenze istituzionali e nell’ambito delle politiche previste dall’Unione europea, favorendo la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali e nelle scelte politiche che li riguardano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Codice dell’edilizia e delle costruzioni: cosa cambia davvero con la legge delega al governo, tutte le novità
Leggi anche: Invalidità civile, Legge 104 e Legge 106: tutte le conferme e le novità dal 2026
“Ok dalla regione all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale per le donne vittime di violenza”.
Governo: 1,5 miliardi per il sociale - Istituire il Servizio civile universale non obbligatorio, e aprirlo a un massimo di 100mila giovani per una ... avvenire.it
Abodi “Il Servizio civile è una opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60 mila giovani in Italia” - Abodi "Il Servizio civile è una opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60 mila giovani in Italia" ... msn.com
Servizio civile, Abodi: “Opportunità di impegno civico e crescita personale” - In occasione della giornata nazionale del Servizio civile universale, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il ... msn.com
Il caso AntiHater: cosa emerge dal racconto di Danny Lazzarin | RUVIDO 223
Si conclude l'anno di servizio civile di Melissa Pieri presso il nostro Comune. L’amministrazione comunale desidera esprimerle un sincero ringraziamento per il prezioso contributo dato alla nostra comunità. In questi mesi, Melissa ha operato con costante ser - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.