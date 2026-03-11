Cosenza | 30 ragazze diventano libri viventi con BIVI

A Cosenza trenta ragazze si sono fatte coinvolgere in un progetto chiamato BIVI, che le vede diventare libri viventi. L'iniziativa mira a creare la prima biblioteca interculturale della città, coinvolgendo le partecipanti in un evento unico e innovativo. L'obiettivo è promuovere lo scambio culturale attraverso questa esperienza originale, che si svolge nel centro locale.

Cosenza si prepara a trasformare le donne in libri viventi con il lancio di BIVI, la prima biblioteca interculturale della città. Il progetto, coordinato da Goodwill APS, coinvolgerà 30 ragazze under 25 in un percorso gratuito che inizia ufficialmente il 13 marzo negli spazi dell'Associazione Ri-ForMap e della Biblioteca Nazionale. Attraverso laboratori, incontri e la creazione di un podcast, le partecipanti diventeranno esse stesse libri da leggere, sfidando gli stereotipi e costruendo narrazioni personali per il futuro del territorio. La data è fissata: mercoledì 11 marzo segna l'inizio delle attività preparatorie, ma il vero decollo operativo avviene due giorni dopo, quando le prime sessioni si terranno nei luoghi simbolo della cultura cosentina.