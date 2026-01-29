Il caso Corona si fa sempre più caldo. L’ex gieffino ha continuato a lanciare frecciate, nonostante i giudici gli abbiano chiesto di fermarsi. Questa volta ha puntato il dito contro Gerry Scotti e Maria De Filippi, attaccandoli duramente in diretta. La polemica si infiamma, e il gossip si sposta su altre figure del mondo televisivo.

Il caso Signorini si è allargato a macchia d'olio. Nonostante l'alt intimato dai giudici sulla vicenda, che coinvolge l'ex conduttore del Grande Fratello, Fabrizio Corona non si è fermato e in una nuova puntata di Falsissimo ha sparato a zero su Maria De Filippi e Gerry Scotti. L'ex re dei paparazzi ha accusato il conduttore de "La ruota della fortuna" di avere avuto rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di " Passaparola ", il format di successo andato in onda su Canale 5 nei primi anni 2000. "Andavano a letto con Gerry Scotti, tutte ", ha dichiarato Corona, scatenando così l'ennesimo scandalo.

© Ilgiornale.it - Gerry Scotti: "Letterine? Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di 30 ragazze"

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi.

Gerry Scotti rompe il silenzio e risponde alle accuse di Fabrizio Corona.

