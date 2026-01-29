Gerry Scotti le Letterine e Fabrizio Corona | Io con 30 ragazze? Mi sopravvalutano

Gerry Scotti risponde alle accuse senza fare nomi. Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, il conduttore di Canale 5 si difende dalle insinuazioni di Falsissimo e Fabrizio Corona. Dice che non si riconosce nelle voci che parlano di lui con 30 ragazze, e spiega di essere stato frainteso. Scotti ha preferito mantenere il riserbo, senza entrare nel dettaglio, ma ha chiarito di non aver mai messo in gioco la sua immagine in modo diverso da come si vede in tv.

Gerry Scotti risponde a Falsissimo e a Fabrizio Corona. Ma senza mai nominarli. Il conduttore de La Ruota della Fortuna su Canale 5 è stato chiamato in causa nell’ultima puntata sul Sistema Mediaset. E “accusato” di aver avuto rapporti sessuali con le “Letterine”, ovvero le ragazze del cast di Passaparola, gioco-quiz preserale o prima serata di Canale 5. Corona aveva anche preannunciato “rivelazioni” su Samira Lui, attuale valletta di Scotti. «Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false», dice il conduttore al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove.

In un contesto di critiche e accuse pubbliche, Fabrizio Corona ha rivolto nuove insinuazioni a Gerry Scotti, coinvolgendo anche le Letterine di Passaparola.

