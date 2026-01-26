Cos’è questa storia dell’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina

L’ICE (Immigration and Customs Enforcement) è un’agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e sicurezza doganale. Attualmente, non ci sono indicazioni ufficiali che l’ICE abbia un ruolo o una presenza prevista durante le Olimpiadi Milano-Cortina. Le autorità italiane non hanno segnalato coinvolgimenti di questa agenzia nel contesto delle competizioni, mantenendo l’organizzazione degli eventi sotto la loro gestione.

Negli ultimi giorni ha suscitato molte polemiche un articolo uscito sul Fatto Quotidiano in cui si dice che alle Olimpiadi di Milano Cortina ci saranno anche degli agenti dell'ICE, l'agenzia federale statunitense diventata il principale strumento delle politiche anti immigrati negli Stati Uniti. Il Fatto ha citato un portavoce anonimo dell'ICE, secondo cui gli agenti federali avrebbero aiutato il servizio di sicurezza diplomatica del dipartimento di Stato statunitense durante i Giochi invernali, dal 6 febbraio al 15 marzo. Lunedì pomeriggio il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha smentito l'esistenza di accordi di collaborazione con l'ICE, e ha detto che per ora non risulta previsto l'arrivo di agenti dell'ICE insieme alla delegazione statunitense.

