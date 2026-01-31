Cos’è questa storia dell’angelo con la faccia di Giorgia Meloni in una chiesa di Roma

Questa mattina a Roma si è diffusa la notizia di un’immagine che ritrae un angelo con il volto di Giorgia Meloni, dipinta in una chiesa. L’autore della scena nega di aver rappresentato la presidente del Consiglio, ma il ministero della Cultura ha già annunciato un sopralluogo per chiarire la vicenda. La situazione sta facendo discutere tra chi la vede come un’interpretazione artistica e chi come un atto di provocazione.

L'autore nega di aver ritratto la presidente, ma i funzionari del ministero della Cultura faranno un sopralluogo in giornata Nella basilica di San Lorenzo in Lucina, una chiesa a pochi passi dal mausoleo di Augusto, nel centro storico di Roma, è stato da poco restaurato un dipinto che raffigura, tra le altre cose, due angeli. Uno dei due, però, sembra essere stato ridisegnato con un volto molto simile a quello della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Dopo la prima segnalazione del quotidiano la Repubblica, la notizia ha iniziato a circolare sui giornali e sui social suscitando molte ironie e le critiche dei partiti d'opposizione.

