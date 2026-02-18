Bollette Meloni | via ETS da rinnovabili

Il governo ha deciso di eliminare il sistema ETS dalle fonti rinnovabili, una mossa annunciata dalla premier Meloni. Questa scelta deriva dall’aumento dei costi energetici e dalla pressione sui cittadini. La decisione riguarda principalmente il settore delle energie pulite, che subirà una revisione delle norme. Meloni ha spiegato che questa misura mira a ridurre le spese sulle bollette e a favorire le famiglie. La riforma entrerà in vigore nelle prossime settimane, cambiando le regole attuali per le fonti rinnovabili.

19.29 Con il decreto bollette "il Governo decide di fare anche un'altra scelta strutturale che considero molto coraggiosa, perché avrà un impatto decisivo sul costo delle bollette". Lo dice la premier Giorgia Meloni, al termine del CdM che ha approvato il Dl bollette. "Oggi si tiene conto degli ETS per determinare il prezzo di tutte le forme di energia anche per le rinnovabili che questa tassa non la pagano. Vogliamo scorporare il costo degli ETS dalla determinazione del prezzo delle energie rinnovabili" per abbassarne il costo.