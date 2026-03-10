Cosa succede quando Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa | l’organo che entra in gioco nelle crisi

Il Presidente della Repubblica ha convocato per venerdì 13 marzo 2026, alle 10, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo di Difesa, che si terrà nel Palazzo del Quirinale. La convocazione riguarda l’organo incaricato di intervenire nelle situazioni di crisi e di garantire la sicurezza nazionale. La riunione si svolgerà in un momento di particolare attenzione alle questioni di difesa e sicurezza del Paese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fissato per venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10, una riunione straordinaria del Consiglio Supremo di Difesa nella sede del Palazzo del Quirinale. Al centro dei lavori, la guerra in Iran e l’escalation in Medio Oriente: un conflitto che si sta allargando rapidamente e che rischia di produrre conseguenze dirette anche per l’Italia. La convocazione arriva in un momento di fortissima tensione internazionale. Dopo la morte dell’Ayatollah Khamenei, avvenuta a fine febbraio, e l’ascesa al potere del figlio Mojtaba Khamenei, le ostilità tra Iran, Israele e Stati Uniti sono sfociate in un conflitto aperto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

