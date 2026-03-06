Insultate minacciate archiviate | cosa succede quando una donna denuncia il sessismo online? Cathy La Torre risponde

Quando una donna denuncia insulti, minacce o comportamenti sessisti sui social media, spesso si trova ad affrontare un percorso complicato. Gli strumenti legali disponibili esistono, ma vengono applicati con difficoltà e tempi lunghi, secondo quanto affermano esperti e attivisti. In molti casi, le denunce vengono archiviate senza conseguenze immediate per gli autori degli attacchi.

Secondo l'avvocata e attivista Cathy La Torre, gli strumenti giuridici contro gli attacchi sessisti online esistono ma sono applicati con difficoltà e lentezza. Servono norme più efficaci sulle piattaforme, tempi rapidi per la rimozione dei contenuti e un sostegno concreto alle donne che decidono di denunciare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

