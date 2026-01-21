Il Napoli pareggia 1-1 a Copenaghen | cosa serve per qualificarsi ai playoff di Champions League

Il Napoli pareggia 1-1 a Copenaghen, mantenendo aperta la possibilità di qualificarsi ai playoff di Champions League. La squadra azzurra dovrà affrontare con attenzione l'ultimo turno del girone per ottenere il passaggio successivo. La situazione rimane in equilibrio, richiedendo una prestazione convincente nell'ultima partita per conquistare l’obiettivo prefissato.

Il Napoli si ferma sul pari a Copenaghen: l'1-1 lascia ancora aperta la possibilità di qualificazione ai playoff per gli azzurri, servirà un'impresa nell'ultimo turno del girone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Che cosa succede al Napoli in classifica se pareggia o perde con il Copenaghen in Champions LeagueSe il Napoli pareggia o perde contro il Copenaghen in Champions League, la posizione in classifica potrebbe subire variazioni.

Leggi anche: Juventus e Napoli, Champions League in salita: cosa serve per qualificarsi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter-Napoli, pareggio spettacolo a San Siro. Conte espulso tra le polemiche; Inter-Napoli finisce in pareggio e lascia aperta la lotta per lo scudetto, il Milan pareggia in extremis a Firenze e oggi Juve-Cremonese; Serie A: punti salvezza per il Parma, il Milan pareggia a Firenze e Inter-Napoli termina 2-2.; Il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi: battuto il Sassuolo 1-0.

Copenaghen-Napoli 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Larsson pareggia su rigoreLa diretta live di Copenaghen di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Il Napoli torna a vincere dopo tre pareggi: battuto il Sassuolo 1-0AGI - Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro il Sassuolo. Al 'Maradona' è il ritorno al gol dopo tre anni e cinque mesi di Lob ... msn.com

Maurizio Pistocchi, via X, sulla corsa Scudetto: “Il Napoli pareggia 0-0 con il Parma, l’Inter batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Pio Esposito e allunga a +6 sui campioni in carica. Risultati diversi per partite per molti versi simili: dominio delle squadre di casa, per tir - facebook.com facebook

Il Napoli pareggia 0:0 con il Parma, l’Inter batte 1:0 il Lecce grazie al gol di Pio #Esposito e allunga a +6 sui campioni in carica. Risultati diversi per partite per molti versi simili: dominio delle squadre di casa, per tiri totali -19 Inter 15 Napoli- tiri in porta - 7 Inter 4 x.com