Cortina vale 4,1 miliardi | l’effetto Olimpiadi fa schizzare

Il marchio Cortina d’Ampezzo ha raggiunto un valore di mercato di circa 4,1 miliardi di euro, secondo le ultime stime. Questo risultato riflette l’effetto delle Olimpiadi invernali che si sono svolte nella località, contribuendo a rafforzare la sua posizione come principale destinazione alpina italiana. La crescita del valore si basa sui dati raccolti nel settore turistico e immobiliare della zona.
Il marchio Cortina d’Ampezzo ha raggiunto un valore di mercato che sfiora i 4,1 miliardi di euro, consolidando la sua posizione di leader tra le destinazioni alpine italiane. Questa valutazione emerge da un’analisi condotta dalla società Jfc, che ha misurato l’impatto economico e di brand delle località sciistiche in vista dei Giochi Olimpici. Le ricadute positive si estendono oltre le sedi dirette delle gare, influenzando positivamente anche stazioni vicine come Canazei, Courmayeur e Madonna di Campiglio. I dati indicano che il plusvalore generato dall’evento sportivo è stimato in 472 milioni per Cortina, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
