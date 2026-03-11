Cortina vale 4,1 miliardi | l’effetto Olimpiadi fa schizzare

Il marchio Cortina d’Ampezzo ha raggiunto un valore di mercato di circa 4,1 miliardi di euro, secondo le ultime stime. Questo risultato riflette l’effetto delle Olimpiadi invernali che si sono svolte nella località, contribuendo a rafforzare la sua posizione come principale destinazione alpina italiana. La crescita del valore si basa sui dati raccolti nel settore turistico e immobiliare della zona.