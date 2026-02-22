Chocolate Marble Hair il tuo castano ma meglio | tutto sul trend capelli più dolce del momento

Il trend Chocolate Marble Hair nasce dalla voglia di rivisitare il castano, rendendolo più luminoso e sfumato. Le colorazioni sono intense e profonde, con sfumature che si mescolano come marmo. Questa tecnica permette di ottenere un effetto naturale ma ricco di sfumature. I parrucchieri stanno sperimentando con tonalità calde e fredde per creare contrasti eleganti. Sempre più persone scelgono questa variante per valorizzare il colore naturale dei capelli.

Lucente, profondo, assolutamente mai piatto: a dispetto dei tanti biondi glaciali in auge, nel 2026 stiamo vedendo il castano prendersi la scena con un fascino e una forza tutti nuovi. Le inedite nuances di tendenza puntano tutto su riflessi tridimensionali, spiccatamente sofisticati, e finiture luminose. Si passa dai toni più caldi e golosi a sfumature scurissime ad effetto gloss, per poi approdare in schiariture delicate che non tradiscono affatto la profondità di questo colore. È in questo idilliaco quadretto che si inseriscono i Chocolate Marble Hair, spandendo lusso e dolcezza a destra e a manca.