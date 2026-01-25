Tagli di capelli medi | le tendenze dell’inverno 2026 da copiare alle star da Hailey Bieber a Jenna Ortega

I tagli di capelli medi continuano a essere tra le scelte più apprezzate, grazie alla loro versatilità e praticità. Le tendenze dell’inverno 2026, ispirate alle star come Hailey Bieber e Jenna Ortega, mostrano come questa lunghezza possa adattarsi a stili diversi, offrendo un equilibrio tra eleganza e facilità di gestione. Scopri le novità e le proposte più interessanti per aggiornare il tuo look in questa stagione.

Perché i tagli di capelli medi riscuotono sovente così tanto successo? Sebbene incarnino per molte l'esatta personificazione del "né carne né pesce", con la loro lunghezza ibrida, questi restano comunque sempre in alto tra le scelte più gettonate di ogni donna. La ragione di quella che pare essere una pura contraddizione sarebbe da ricercare piuttosto nella loro capacità di soddisfare allo stesso tempo più necessità, ponendosi come la giusta soluzione a coniugare la praticità del corto alla vanità del lunghissimo, alternativa prediletta da pigre ed eterne indecise insieme. La perfetta rappresentazione, in sintesi, del dualismo che spesso ci contraddistingue.

