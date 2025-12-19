Famiglia nel bosco | i giudici negano l’abbraccio coi bambini a Natale La Corte d’Appello ha rigettato il ricorso
Un Natale difficile si profila per una famiglia nel bosco: la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei genitori anglo-australiani, negando loro di riabbracciare i figli in vista delle festività. La decisione segna un ulteriore capitolo di un caso che ha attirato l’attenzione sul difficile equilibrio tra tutela dei minori e diritti familiari, lasciando la famiglia in una situazione di incertezza e dolore.
Sarà un Natale da incubo per la famiglia nel bosco. La Corte di Appello dell'Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli e che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale. Resta infatti la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l'allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l'udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa.
