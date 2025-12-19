Un Natale difficile si profila per una famiglia nel bosco: la Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso dei genitori anglo-australiani, negando loro di riabbracciare i figli in vista delle festività. La decisione segna un ulteriore capitolo di un caso che ha attirato l’attenzione sul difficile equilibrio tra tutela dei minori e diritti familiari, lasciando la famiglia in una situazione di incertezza e dolore.

Famiglia nel bosco: i giudici negano l'abbraccio coi bambini a Natale. La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso

Sarà un Natale da incubo per la famiglia nel bosco. La Corte di Appello dell’Aquila ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli e che ha tentato di poter riabbracciare i propri figli in tempo per Natale. Resta infatti la sospensione della potestà genitoriale di Nathan e Catherine e l’allontanamento dei loro tre figli minori e la loro collocazione in un centro protetto alla presenza della madre, decisa dal Tribunale per i Minorenni. Il collegio ha adottato questa decisione dopo l’udienza documentale che si è svolta da remoto nel pomeriggio di tre giorni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

