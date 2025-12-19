Mainoo Napoli il giocatore ha dato l’ok al trasferimento alla corte di Conte | cosa manca per chiudere l’affare

Mainoo Napoli si avvicina sempre di più al trasferimento, con il giocatore già disposto a trasferirsi in Italia a gennaio. Ora tutto dipende dall’ok definitivo, che potrebbe arrivare a breve, una volta approvato l’indice di liquidità necessario per chiudere l’affare. L’operazione si fa più concreta, con i tifosi partenopei che attendono con entusiasmo l’annuncio ufficiale.

Mainoo Napoli, il giocatore è disposto a trasferirsi in Italia a gennaio. Si attende l'ok per l'indice di liquidità per chiudere l'affare. Le ultime Mainoo Napoli sembra destinato a diventare uno dei temi caldi del mercato invernale per la società partenopea. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, lavora da tempo per individuare rinforzi mirati a .

MERCATO - Camozzi: "Mainoo-Napoli, l'ostacolo è la formula del prestito" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente FIFA. napolimagazine.com

Mainoo ha dato l'ok al Napoli. Cosa manca alla chiusura dell'affare - Il dirigente, nelle sue varie interviste in televisione, non si è sbilanciato su eventuali nomi, ma è chiaro che l'obie ... msn.com

