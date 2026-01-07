Addetti alle pulizie e operatore sociale

Su questa pagina troverai annunci di lavoro per addetti alle pulizie e operatori sociali, pubblicati dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Se sei interessato a queste opportunità professionali, consulta le offerte disponibili e scopri come candidarti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visita il sito https://formazionelavoro.it.

Annunci di lavoro pubblicati ai Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info, https:formazionelavoro.regione.liguria.it ADDETTO PULIZIE Affittacamere ricerca addetto servizi di pulizie delle camere, rifacimento letti, cambio lenzuola e asciugamani, pulizia bagni e parti comuni. Si richiede esperienza, disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Indispensabile precisione, attenzione ai dettagli, discrezione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario: dalle 10:30 alle 14:30 circa. Offerta 61447 OPERATORE SOCIALE Associazione di promozione sociale ricerca Associazione di promozione sociale ricerca operatore sociale.

