Addetti alle pulizie segretari e fattorini

Sono disponibili annunci di lavoro presso i Centri per l’impiego della provincia di La Spezia, rivolti a addetti alle pulizie, segretari e fattorini. Per ulteriori dettagli e candidature, è possibile consultare il sito https://formazionelavoro.it. Queste opportunità offrono possibilità di inserimento nelle rispettive aree professionali e rappresentano un’occasione per chi cerca un impiego stabile e qualificato nella zona.

Annunci di lavoro pubblicati ai Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info, https:formazionelavoro.regione.liguria.it OPERATORE CAS. Associazione di promozione sociale ricerca assistenteoperatore di Cas (Centri di accoglienza straordinaria), dovrà occuparsi dell'accoglienza degli ospiti dei centri affiancandoli nelle attività quotidiane. I Cas hanno sede nei comuni di: Spezia, Santo Stefano, Vezzano, Calice. Contratto a tempo determinato e contratto a chiamata. Orario su turni anche notturni da stabilire. Offerta 61428 ADDETTI PULIZIA. Azienda agrituristica ricerca addetto servizi di pulizie, dovrà occuparsi della pulizia delle camere, dei bagni e delle altre parti comuni della struttura.

Personale per le pulizie - Azienda del territorio ricerca addetti alle pulizie con patente B ed esperienza. lanazione.it

Due addetti alle pulizie in strutture ricettive - Occasioni in provincia di La Spezia. lanazione.it

CPI di MARTINA FRANCA ADDETTI ALLE PULIZIE Martina Franca scad. 2 gen - facebook.com facebook

