La Samb si prepara alla partita di domani con l’obiettivo di mantenere la continuità dopo la vittoria contro il Guidonia Montecelio. La squadra, reduce da una sconfitta nel derby con l’Ascoli, ha bisogno di punti per migliorare la posizione in classifica. La partita rappresenta un passaggio chiave per rafforzare la fiducia e consolidare il cammino in campionato.

Il successo sul Guidonia Montecelio, oltre ad essere importante sotto il profilo caratteriale dopo la sconfitta nel derby con l’Ascoli, assume rilevanza anche per la classifica. La Samb, alla luce degli ultimi risultati, a sei giornate dal termine dovrebbe disputare i play out con il Bra, mentre la Sassari Torres con undici punti di vantaggio sul Pontedera sarebbe già salva. Ma in queste ultime giornate può accadere di tutto e di più e quindi Eusepi e compagni dovranno farsi trovare sempre pronti. A partire dal match interno con il Campobasso ferito dalla sconfitta casalinga con l’Arezzo ma che veleggia al quinto posto in compagnia della Ternana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corsa salvezza, la Samb cerca continuità

