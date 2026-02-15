Estra affronta una partita decisiva contro l’Urania Milano, perché una vittoria potrebbe migliorare la sua posizione in classifica e allontanare i rischi di retrocessione. La squadra di Sacripanti cerca di mantenere la continuità dopo le ultime prestazioni positive, mentre l’Urania punta a ottenere punti importanti in trasferta. La gara si gioca oggi alle 18 alla Lumosquare.

Un altro incrocio per la salvezza, un’altra sfida da vincere per l’ Estra contro l’ Urania Milano (Lumosquare ore 18). I biancorossi dopo il successo ottenuto contro Forlì hanno messo testa e gambe sul campo per preparare al meglio questa partita. Pistoia è consapevole di dover vincere più gare possibili per provare a raggiungere la zona tranquilla della classifica e l’Urania è solo una prima tappa di avvicinamento all’obiettivo. Una sfida che racchiude in sé tante difficoltà per l’Estra che si troverà di fronte una squadra che viene da tre successi consecutivi e soprattutto che segna tantissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Estra, un altro esame per la salvezza. C’è l’Urania, Sacripanti cerca continuità

Forlì mette fine a una serie negativa con una vittoria convincente, superando Estra 85-72.

