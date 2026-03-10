Napoli infortunio Vergara | lesione distrattiva della fascia plantare out un mese e mezzo

Napoli comunica che il centrocampista Antonio Vergara si è infortunato al piede sinistro e rimarrà fuori per circa un mese e mezzo. L’atleta, che non sarà disponibile per le prossime partite contro Lecce e Cagliari, si è procurato una lesione distrattiva della fascia plantare. L’infortunio ha impedito a Vergara di allenarsi e di scendere in campo nelle ultime settimane.

Anche Antonio Vergara ai box. Il centrocampista azzurro non sarà in campo contro il Lecce e nemmeno contro il Cagliari, prima della sosta, dopo l'infortunio al piede sinistro rimediato nell'ultimo match con il Napoli contro il Torino dello scorso venerdì. Come comunicato dal club oggi, «Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro». Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Napoli, infortunio Vergara: salta il Lecce, a rischio l'Italia L'infortunio lo riporterà in campo tra 40 giorni almeno, sarà quindi impossibile per lui rispondere alla eventuale convocazione che sarebbe arrivata da Gattuso per la nazionale italiana dopo l'exploit dello scorso mese in maglia Napoli.