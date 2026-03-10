Infortunio Vergara | lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro

Il Napoli ha reso nota la lesione di Antonio Vergara, avvenuta durante il match contro il Torino, quando il giocatore ha lasciato il campo al termine del primo tempo. Si tratta di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. La squadra ha comunicato ufficialmente i dettagli dell'infortunio senza ulteriori commenti.

Il Napoli ha comunicato ufficialmente l'entità dell'infortunio di Antonio Vergara, uscito al termine del primo tempo del match contro il Torino. Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Tegola Vergara: i tempi di recupero si allungano. Il motivo

Discussioni sull' argomento SKY - Napoli, stop di almeno un mese per Vergara; REPUBBLICA - Napoli-Lecce, ipotesi fascite per Vergara, potrebbe saltare il match, le ultime.

Napoli, infortunio Vergara: lesione distrattiva della fascia plantare, out un mese e mezzoAnche Antonio Vergara ai box. Il centrocampista azzurro non sarà in campo contro il Lecce e nemmeno contro il Cagliari, prima della sosta, ... msn.com

Infortunio Vergara, sfuma il sogno azzurro per il napoletano: i possibili convocati di GattusoL’infortunio di Antonio Vergara modifica i piani del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff per il FIFA World Cup 2026. Il centrocampista offensivo del Napoli, fermato da ... tuttonapoli.net

Si profila un mesetto di stop per Antonio #Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct #Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico #Chiesa (Liverpool) per x.com

Infortunio Vergara, arrivata la diagnosi ufficiale della SSC Napoli . Il bollettino medico del club azzurro recita come segue: "Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione dist - facebook.com facebook