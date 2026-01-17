Corriere dello Sport – ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace

Il Corriere dello Sport riporta le ultime novità sul calciomercato, con particolare attenzione alla trattativa tra il Crystal Palace e il nostro club. Scopriamo cosa serve per portare a termine l’affare e quali sono le ultime indiscrezioni in merito. Un aggiornamento preciso e puntuale per chi segue le dinamiche di mercato in modo informato.

Altro che estate. La Juve ha fretta e vuole subito portare a casa l'erede di Vlahovic, l'attaccante che riempirà la casella che il bomber serbo lascerà libera a giugno. E l'identikit è già stato trovato: tutte le piste portano ad un nome solo, Jean-Philippe Mateta. La trattativa per portare il forte giocatore classe '97 del Crystal Palace a Torino è avviata. I contatti tra il club bianconero e gli agenti dell'attaccante ventottenne sono continui. L'idea è quella di portare Mateta subito alla corte di Spalletti, senza aspettare il calciomercato estivo.

