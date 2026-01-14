Prima pagina Corriere dello Sport | Milan Füllkrug si ferma Spunta Goretzka
Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, 14 gennaio 2026, si segnala l’assenza di Füllkrug dal Milan. Sul fronte del mercato, emerge l’interesse per Goretzka come potenziale rinforzo. La rassegna stampa analizza le ultime novità sulla squadra rossonera e le possibili mosse di calciomercato in vista delle prossime settimane.
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
