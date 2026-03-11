Corona | Trump e Netanyahu solo interessi energetici

Il 10 marzo, durante la trasmissione televisiva È sempre Cartabianca, Mauro Corona ha commentato la situazione tra Stati Uniti e Iran, sottolineando come le azioni di Trump e Netanyahu siano mosse principalmente da interessi legati al settore energetico. Corona ha espresso un giudizio diretto, senza analisi approfondite, concentrandosi sui fatti e sulle dinamiche percepite come legate a motivazioni economiche.

Il 10 marzo, durante la trasmissione televisiva È sempre Cartabianca, il cantautore Mauro Corona ha espresso un giudizio netto sulla dinamica bellica tra Stati Uniti e Iran. Le sue parole hanno messo in luce come le figure di Donald Trump e Benjamin Netanyahu siano viste come attori interessati esclusivamente all'acquisizione di territori e risorse energetiche. La critica si concentra sull'indifferenza mostrata da questi leader riguardo ai diritti delle donne e sul modo in cui le speculazioni sui prezzi del petrolio impattano direttamente sulle tasche dei cittadini. La posizione assunta dal cantautore evidenzia come le guerre vengano innescate o risolte con una leggerezza che non corrisponde alla gravità delle perdite umane.

