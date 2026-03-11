Mauro Corona sulla guerra Usa-Iran | A Trump e Netanyahu non interessano i diritti delle donne sono degli usurpatori di territori

Mauro Corona commenta la guerra tra Stati Uniti e Iran affermando che Trump e Netanyahu sono usurpatori di territori, motivati esclusivamente dai propri interessi. Secondo lo scrittore, i due leader non si preoccupano dei diritti delle donne, come il diritto allo studio o di ottenere la patente di guida, concentrandosi solo sulla conquista di territori per ottenere vantaggi personali.

«Trump e Netanyahu sono degli usurpatori di territori con l'unico scopo di trarne dei benefici. Non gli interessa che le donne abbiano dei benefici, che possano studiare e prendere la patente, mettersi i trucchi. Sono lì per il petrolio con tutto quello che ne consegue. Anche gli aumenti del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

