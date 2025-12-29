Trump – Netanyahu | incontro tra i due leader a Mar-a-Lago È in gioco il destino di Gaza ma non solo

Lunedì, a Mar-a-Lago, si terrà un incontro tra il presidente Donald Trump e il primo ministro Benjamin Netanyahu. L’obiettivo è discutere le recenti tensioni a Gaza e valutare possibili soluzioni per favorire un cessate il fuoco. L’appuntamento evidenzia l’importanza di un confronto diretto tra le due figure per affrontare una situazione complessa e delicata nella regione.

Il presidente Donald Trump riceverà lunedì il primo ministro Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida, per affrontare i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza. L'amministrazione statunitense mira a dare una spinta decisiva al dialogo per evitare lo stallo delle trattative, ancor prima del raggiungimento di una delle fasi più complesse. Le recenti tensioni nate tra Trump e Netanyahu, secondo il presidente degli Stati Uniti, non avranno vita lunga. Il primo ministro è stato accusato da Trump di non accelerare a sufficienza il percorso verso la pace. Il presidente, però, è certo che il loro rapporto solido porrà rapidamente fine alle ostilità.

Trump e Netanyahu si incontrano a Mar-a-Lago per promuovere la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza - Ricostruzione, sicurezza, Iran e equilibri regionali al centro del confronto ... msn.com

Trump e Netanyahu si incontrano in Florida: snodo decisivo per la tregua a Gaza - Il premier israeliano ha proposto l'apertura del valico di Rafah. msn.com

