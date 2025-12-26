Corea del Nord per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pyongyang, 26 dic. - (AdnkronosEuropa Press) - Per il 2026 il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di accrescere e modernizzare la produzione di missili con la costruzione di nuove fabbriche per soddisfare le esigenze dell'esercito di Pyongyang. "Per soddisfare le richieste previste delle forze missilistiche e di artiglieria dell'Esercito Popolare Coreano, è necessario aumentare costantemente il livello di modernizzazione dell'industria delle munizioni attraverso la creazione di nuove imprese (.) e il costante aggiornamento della struttura produttiva delle fabbriche esistenti in modo più efficiente e pratico", ha affermato il leader durante una visita a una fabbrica di munizioni con alti funzionari nordcoreani, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Kcna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

corea del nord per il 2026 kim ordina aumento della produzione di missili

© Iltempo.it - Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

Leggi anche: Nord Corea, Kim ordina l’aumento di produzione di missili

Leggi anche: Corea del Nord, lanciati missili balistici verso il Giappone. Seul: “È l’ultima provocazione di Kim”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili; Kim Jong Un ordina di espandere la produzione di missili nel 2026; Un italiano alla Maratona di Pyongyang, la storia di Andrea verso la Corea del Nord; Gli auguri di Putin e il primo sottomarino nucleare nordcoreano.

corea nord 2026 kimCorea del Nord, nuove immagini del primo sottomarino a propulsione nucleare. E Kim ordina aumento produzione missili - La Corea del Nord ha diffuso nuove immagini di quello che sostiene essere il suo primo sottomarino a propulsione nucleare, un'enorme imbarcazione dalle dimensioni pari ad alcuni ... msn.com

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili - un ha ordinato di accrescere e modernizzare la produzione di missili con la costruzione di nuove fabbriche per soddisfare le esigenze dell’eser ... sassarinotizie.com

corea nord 2026 kimKim Jong Un ordina di espandere la produzione di missili nel 2026 - Kim avrebbe anche supervisionato il lancio di prova di un nuovo tipo di missili antiaerei ad alta quota e a lungo raggio ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.