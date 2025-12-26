corea del nord per il 2026 kim ordina aumento della produzione di missili

Pyongyang, 26 dic. - (AdnkronosEuropa Press) - Per il 2026 il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato di accrescere e modernizzare la produzione di missili con la costruzione di nuove fabbriche per soddisfare le esigenze dell'esercito di Pyongyang. "Per soddisfare le richieste previste delle forze missilistiche e di artiglieria dell'Esercito Popolare Coreano, è necessario aumentare costantemente il livello di modernizzazione dell'industria delle munizioni attraverso la creazione di nuove imprese (.) e il costante aggiornamento della struttura produttiva delle fabbriche esistenti in modo più efficiente e pratico", ha affermato il leader durante una visita a una fabbrica di munizioni con alti funzionari nordcoreani, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Kcna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

