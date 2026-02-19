Corea del Nord Kim Jong Un guida un’imponente esibizione di lanciarazzi

Kim Jong Un ha presieduto una grande dimostrazione di lanciarazzi in Corea del Nord, evento che ha coinvolto decine di missili. L’esercitazione si è svolta davanti alla sede storica del Congresso del Partito dei Lavoratori, attirando numerosi spettatori e mezzi di informazione. La prova, avvenuta in un momento di tensione internazionale, ha mostrato la volontà di Pyongyang di rafforzare le sue capacità militari. Testimoni riferiscono che i razzi sono stati sparati in modo coordinato e preciso, suscitando forte attenzione tra gli analisti.

La Corea del Nord ha organizzato una gigantesca esibizione di lanciarazzi multipli all'esterno della sede storica del Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong Un, in un discorso tenuto durante l'evento, ha affermato che il nono congresso del Partito "chiarirà il piano e l'obiettivo della fase successiva per rafforzare le capacità di difesa autonome". Il leader nordcoreano, come mostrato nello stesso servizio mandato in onda dalla tv statale KRT, ha anche inaugurato i lavori di costruzione di una nuova sezione di alloggi in un sobborgo di Pyongyang.