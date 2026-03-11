Oggi alle 15, la K Sport Montecchio Gallo affronta il Nibbiano & Valtidone allo stadio Bertocchi di Piacenza nella sfida di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra si gioca l’accesso alle semifinali e si presenta con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in trasferta. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

La K Sport Montecchio Gallo oggi torna in campo (alle ore 15) allo stadio Bertocchi di Piacenza contro il Nibbiano & Valtidone per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia fase nazionale. La gara d’andata era finita 2 a 2 con il Nibbiano a rimontare i gol di Nobili e Carta. "Dopo aver vinto la Coppa Italia a livello regionale e aver passato il primo turno – spiega il copresidente Enrico Tiboni – andiamo ad incontrare una delle squadre più forti di questa competizione, tanto che sono primi nel loro campionato con nove punti di vantaggio sulla seconda. Passare il turno vuol dire andare a giocare e vincere in casa loro, non è facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia Eccellenza, la K Sport si gioca tutto a Piacenza

Articoli correlati

Coppa Italia Eccellenza, lo Sciacca strappa un pari in Calabria e si gioca tutto al ritorno in casaTermina in parità la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza tra Città di Luzzi e Sciacca.

Atletico BMG-Narnese, dopo il rinvio si gioca al 'Libero Liberati' la finale di Coppa Italia di EccellenzaDopo il rinvio per maltempo dello scorso 6 gennaio, domani – mercoledì 4 febbraio alle ore 18 – lo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni ospiterà...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa Italia Eccellenza

Temi più discussi: Eccellenza - Coppa Italia: reazione Nibbiano&Valtidone, va sotto 2-0 col Montecchio Gallo ma rimonta e chiude 2-2; Eccellenza, fase nazionale Coppa Italia: il tabellino di DB Rossoblù Città di Luzzi-Bisceglie; Vince la finalissima Coppa Italia Eccellenza Femminile l’Invictus S.Antonio Abate; Coppa Italia Eccellenza, Montecchio: primo round con il Nibbiano.

Coppa Italia Eccellenza, la K Sport si gioca tutto a PiacenzaLa K Sport Montecchio Gallo oggi torna in campo (alle ore 15) allo stadio Bertocchi di Piacenza contro il Nibbiano & Valtidone per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia fase nazio ... ilrestodelcarlino.it

Sampdoria Women, la formazione blucerchiata vince la Coppa Italia Eccellenza! Battuto il Vado in finale. I dettagliSampdoria Women, la formazione blucerchiata ha rifilato un sonoro 4-0 al Vado alzando al cielo la Coppa Italia Eccellenza C’è solo una squadra a dettare legge sul campo nella finalissima di Coppa Ital ... sampnews24.com

La Coppa Italia Eccellenza Umbra è biancorossa. La rete siglata di testa da Federica Annibaldi ha regalato ieri, domenica 8 marzo, all'AC Perugia femminile la competizione regionale. Lo stadio Comunale di San Sisto è esploso in un'esultanza fragorosa dop - facebook.com facebook