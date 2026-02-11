Coppa Italia Eccellenza lo Sciacca strappa un pari in Calabria e si gioca tutto al ritorno in casa

La partita degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza si è conclusa con un pareggio tra Città di Luzzi e Sciacca. La gara in Calabria si è chiusa 1-1, lasciando tutto aperto in vista della sfida di ritorno in Sicilia. Ora, tutto si decide nel match di ritorno, dove lo Sciacca spera di fare meglio davanti al suo pubblico.

Termina in parità la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza tra Città di Luzzi e Sciacca. L’1-1 maturato sotto una pioggia battente premia la solidità dei neroverdi, capaci di uscire indenni da una trasferta insidiosa e di rimandare ogni verdetto alla sfida di ritorno. La formazione guidata da mister Brucculeri ha disputato un primo tempo ordinato e di personalità gestendo con equilibrio il possesso e concedendo poco agli avversari. Il vantaggio è arrivato al 23’ della ripresa, quando Pierce ha svettato su calcio di punizione battuto da Licata firmando un gol pesante nell’economia del doppio confronto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

