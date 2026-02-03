Atletico BMG-Narnese dopo il rinvio si gioca al ' Libero Liberati' la finale di Coppa Italia di Eccellenza

Dopo il rinvio per maltempo dello scorso 6 gennaio, domani alle 18 allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni si giocherà finalmente la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Narnese e Atletico BMG. La partita, attesa da settimane, si svolgerà nel rispetto del nuovo calendario, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per il trofeo.

Dopo il rinvio per maltempo dello scorso 6 gennaio, domani – mercoledì 4 febbraio alle ore 18 – lo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni ospiterà finalmente l'attesa finale di Coppa Italia di Eccellenza 202526 tra Narnese e Atletico BMG.Per la Narnese, reduce da settimane difficili in campionato.🔗 Leggi su Today.it

La finale di Coppa Italia di Eccellenza Umbra tra Atletico Bmg e Narnese si terrà al campo Libero Liberati di Terni, martedì 6 gennaio alle ore 14.

A causa delle condizioni di maltempo, la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico Bmg e Narnese calcio è stata rinviata a data da definire.

Mercoledì al Liberati la finale di Coppa tra Atletico BMG e Narnese4 febbraio al Liberati la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico BMG e Narnese: in palio trofeo e accesso alla fase nazionale ... ternananews.it

Coppa Italia: finale Atletico BMG-Narnese al Liberati il 4 febbraioLa decisione era già nell'aria, con un comunicato il Comitato Regionale Umbro della FIGC ha ufficializzato la nuova data della finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Atletico BMG e Narnese, che era ... sporterni.it

