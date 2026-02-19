LIVE Alle 18.45 Brann-Bologna le ultime | Italiano con Orsolini e Dallinga In mezzo c' è Pobega

Il Bologna ha deciso di partire per la Norvegia per affrontare il Brann negli ottavi di finale di Europa League. La partita si gioca questa sera alle 18.45. Italiano ha scelto di schierare Orsolini e Dallinga, mentre Pobega si posiziona a centrocampo. I rossoblù cercano di conquistare un risultato positivo fuori casa, sfruttando le qualità offensive dei due attaccanti. La squadra italiana arriva a questa sfida con l’obiettivo di mantenere vive le speranze di passare il turno. La gara si svolge allo Stadionet Marienlyst, nel centro di Bergen.

(4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Ferguson, Odgaard; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. All. Italiano (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All.Alexandeon A dirigere il match sarà l’arbitro sloveno Rade Obrenovic, alla seconda apparizione in questa stagione di Europa League (a cui vanno aggiunte le 4 in Champions). Insieme a lui i connazionali Praprotnik e Klancnik, con Matosa quarto uomo. La sfida fra Brann e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 18.45 Brann-Bologna, le ultime: Italiano con Orsolini e Dallinga. In mezzo c'è Pobega Leggi anche: LIVE alle 18.45: Bologna-Celtic. Out Castro, Italiano si affida a Dallinga LIVE Alle 15 Bologna-Fiorentina: Italiano con Dallinga, Vanoli perde KeanAlle 15 si disputa Bologna-Fiorentina, con Italiano che schiera Dallinga. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Wolfsburg-Juventus oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Milan-Como, dove vedere il recupero di Serie A in tv e streaming: gli orari; Galatasaray-Juventus, probabili: rientra Thuram, McKennie falso 9. Brann-Bologna, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com Ci avviciniamo alla partita Brann-Bologna, e i tifosi rossoblù sono ancora alla scoperta di Bergen, ma iniziano a puntare lo stadio... Stefano Guaraldi facebook