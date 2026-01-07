Ex convento ' Cappuccini' nodo proprietà su 2 immobili | è scontro Comune-Parrocchia

L'ex convento dei Cappuccini rappresenta un nodo di proprietà su due immobili tra il Comune di Maddaloni e la Parrocchia Maria Santissima Immacolata. La giunta comunale ha deciso di costituirsi in giudizio nel procedimento avviato dalla parrocchia presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La disputa evidenzia le complessità legate alla gestione e alla proprietà di questo bene storico nel territorio.

