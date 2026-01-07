Ex convento ' Cappuccini' nodo proprietà su 2 immobili | è scontro Comune-Parrocchia
L'ex convento dei Cappuccini rappresenta un nodo di proprietà su due immobili tra il Comune di Maddaloni e la Parrocchia Maria Santissima Immacolata. La giunta comunale ha deciso di costituirsi in giudizio nel procedimento avviato dalla parrocchia presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La disputa evidenzia le complessità legate alla gestione e alla proprietà di questo bene storico nel territorio.
La giunta comunale di Maddaloni ha deliberato la costituzione in giudizio dell’Ente nel procedimento promosso dalla Parrocchia Maria Santissima Immacolata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Alla base della decisione dell’amministrazione comunale vi è il ricorso per sequestro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
