A Vico il Festival del Teatro Popolare del Gargano punta i riflettori sul caso Orlandi e sul fenomeno Hikimori

A Vico del Gargano si appresta ad inaugurare la quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano, dedicando quest'anno l'attenzione a temi di attualità come il caso Orlandi e il fenomeno Hikikomori. L'evento si propone come un'occasione di riflessione e confronto, attraverso rappresentazioni teatrali e incontri che coinvolgono la comunità locale e i visitatori.

A Vico del Gargano è tutto pronto per la serata inaugurale della quarta edizione del Festival del Teatro Popolare del Gargano. Sabato 10 gennaio alle 19.30 l'auditorium Lanzetta proporrà la prima delle 15 date tra spettacoli ed eventi che andranno a caratterizzare la rassegna. Sul palco, ci.

