Contromano a tutta velocità con targhe false e un' accetta nascosta in auto | denunciati

Due uomini sono stati denunciati dopo aver guidato contromano a forte velocità nel centro di Adrano. L'auto, con targhe false, non aveva assicurazione né revisione e il conducente non possedeva la patente. Durante il controllo, è stato trovato anche un’accetta nascosta all’interno del veicolo. La polizia ha fermato e identificato i responsabili, sequestrando il mezzo.

Hanno percorso contromano una via del centro di Adrano, a tutta velocità, a bordo di un'auto con targhe appartenenti ad un altro veicolo, senza assicurazione e revisione, con il conducente sprovvisto di patente. Due cittadini romeni di 46 e 33 anni sono stati fermati e denunciati dagli agenti.

