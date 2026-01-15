Auto rubata dopo un furto in casa sfreccia a tutta velocità | due denunciati nel Bolognese

Nel Bolognese, due persone sono state denunciate dopo che un'auto sottratta durante un furto in appartamento è stata trovata in fuga a grande velocità. L'episodio evidenzia i rischi e le conseguenze legate a reati di natura diversa, come il furto e la guida pericolosa. La polizia ha avviato le indagini per accertare i dettagli dell'accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Un'auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. E, così, per due uomini scatta la denuncia. Nella notte del 12 gennaio, durante un furto in casa a Pieve di Cento, nel Bolognese, era stata rubata anche un'utilitaria. La proprietaria ha subito sporto.

