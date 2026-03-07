Quartiere Librino di Catania pioggia di denunce | ecco in quanti rubavano l' energia elettrica

Nel quartiere Librino di Catania sono stati scoperti trenta casi di allacci abusivi alla rete elettrica. Le forze dell'ordine hanno denunciato i proprietari coinvolti e sono stati effettuati controlli anche su alcune attività commerciali e sui veicoli presenti nella zona. L'intervento ha riguardato specificamente il furto di energia elettrica.

È di trenta allacci abusivi scoperti e numerosi proprietari denunciati per furto di energia elettrica il bilancio di una vasta operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Librino. L'intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino, è stato realizzato nei giorni scorsi con la collaborazione della Polizia Locale e del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", con il supporto tecnico della società di distribuzione dell'energia elettrica.