Palazzo Facchinetti, nuova vita. Abbandonato, sarà ristrutturato . Nasceranno sei appartamenti.

Palazzo Facchinetti di via Carlo Cattaneo 22, nel cuore del centro storico, sarà sottoposto a una ristrutturazione che ne valorizzerà la struttura. L’intervento, guidato dall’impresa di Matteo Raggi, prevede la creazione di sei appartamenti, offrendo una soluzione residenziale di pregio in un’area centrale. Questa trasformazione ridarà nuova vita a un edificio storico, rispettandone l’identità e integrandolo nel contesto urbano contemporaneo.

Tornerà a nuova vita palazzo Facchinetti in via Carlo Cattaneo numero 22. L’impresa guidata da Matteo Raggi, infatti, lo ristrutturerà per ricavare 6 appartamenti in una delle zone più pregiate del centro storico. Naturalmente, il tutto dopo i pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle arto e Paesaggio di Ravenna con un vincolo che non è solo sulla facciata ma anche per le parti interne. Il palazzo, citato nel volume ’Case e famiglie della vecchia Ravenna’ di Umberto Foschi, venne originariamente edificato da Annibale Facchinetti, bolognese di nascita, che acquistò alcune case sula via Cattaneo e poi affidò all’ingegner Romolo Conti (la cui opera è stata recentemente sotto i riflettori grazie ad una mostra organizzata dalla Biblioteca Classense) la ristrutturazione nel 1860. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

