Farmaci e dispositivi scaduti in uno studio dentistico | odontoiatra denunciato
Un'attività ispettiva condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania, con il supporto dei militari della compagnia Catania piazza Dante, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità all’interno di uno studio odontoiatrico - il cui nome non è stato diffuso dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Trasforma una stanza di casa in studio dentistico (pieno di farmaci scaduti): denunciato finto odontoiatra
Leggi anche: Furto notturno in uno studio dentistico, rubati due pc: denunciato un 31enne
Farmaci e dispositivi scaduti nello studio: denunciato un dentista - Al termine degli accertamenti, un professionista 40enne, residente nel Catanese, odontoiatra operante all’interno dello studio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni ... livesicilia.it
Farmaci scaduti nello studio di un odontoiatra a Catania: denunciato - Al termine degli accertamenti il professionista 40enne, residente nel Catanese, odontoiatra operante all’interno dello studio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate ... lasicilia.it
Farmaci scaduti in uno studio odontoiatrico, scatta il sequestro e una denuncia - Un professionista 40enne, residente nel Catanese, odontoiatra operante all’interno dello studio, è stato denunciato ... grandangoloagrigento.it
Nello studio del dentista catanese tutti i farmaci erano scaduti Dispositivi medici pronti per... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
È uscito il nuovo numero di AboutPharma! "Nuove rotte per farmaci, prodotti chimici, dispositivi e cosmetici. L'hub logistico mediterraneo che guarda al mondo" Cover: L’hub logistico mediterraneo che guarda al mondo Politica: Trial e dispositivi medici x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.