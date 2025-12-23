Farmaci e dispositivi scaduti in uno studio dentistico | odontoiatra denunciato

Un'attività ispettiva condotta dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Catania, con il supporto dei militari della compagnia Catania piazza Dante, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità all’interno di uno studio odontoiatrico - il cui nome non è stato diffuso dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

