Paura in via Triumplina | incendio in uno studio dentistico Un uomo è stato portato in ospedale

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio in uno studio dentistico di via Triumplina, a Brescia. L’incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Un uomo presente nella struttura è stato trasportato in ospedale per controlli. L’incidente è sotto le indagini delle autorità competenti per accertarne le cause.

Brescia, 25 gennaio 2026 – Paura a Brescia dove un incendio è divampato, verso le ore 18 di domenica 25 gennaio, in una struttura che ospita un centro dentistico. Un uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale (codice giallo) per accertamenti. Piazza Firenze, incendio in un negozio di bici: evacuato un palazzo, 22 persone soccorse Fiamme ben visibili, si indagano le cause. Il rogo si sarebbe sviluppato all’interno del complesso Futura, in via Triumplina, nei locali situati sopra alcune attività commerciali, tra cui un bar e un supermercato. Le fiamme, ben visibili dalla strada, hanno sprigionato un intenso odore di plastica che si è diffuso nell'area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

