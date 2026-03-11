Contratto scuola 2025-2027 Cavallini Anief | Vogliamo firmare tre contratti in tre anni per recuperare l’inflazione INTERVISTA

L'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e sindacati. Cavallini, membro di Anief, ha dichiarato l'intenzione di firmare tre contratti in tre anni per recuperare l’inflazione. La trattativa riguarda le condizioni di lavoro e gli stipendi di circa un milione di lavoratori del settore.

L'11 marzo si è aperto all'Aran il tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che coinvolge 1.330.933 lavoratori tra scuola, università, ricerca e Afam. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contratto scuola 2025-2027: sbloccati 3,3 miliardi. Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi, 416 euro lordi in tre anniOltre 3 miliardi di euro: è questa la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale scuola 2025-2027, il più grande del...

Contratto scuola 2025-2027, parte la corsa per chiuderlo entro fine 2026. Pacifico (Anief): “Buoni pasto e riconoscimento del burnout dei docenti”Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso la proposta di atto di indirizzo per avviare le trattative sul contratto scuola 2025-2027.

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, ecco gli aumenti e le novità per docenti e ATAFirmato l'atto di indirizzo: ecco i dettagli sugli incrementi salariali e le nuove misure per la formazione ... informazionescuola.it

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATAPartono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. Oggi si è aperto ... orizzontescuola.it

