Barbacci CISL Scuola | Contratto 2022-24 firmato arretrati tra gennaio e febbraio Facciamo partire subito la trattativa per il nuovo contratto INTERVISTA

La CISL Scuola ha firmato ufficialmente il contratto 2022-24, con gli arretrati previsti tra gennaio e febbraio. Ivana Barbacci, segretario generale, ha sottolineato l'importanza di questo accordo, annunciando l'imminizio delle trattative per il prossimo contratto. Questa firma segna un momento significativo per i lavoratori della scuola, aprendo la strada a futuri aggiornamenti contrattuali.

La CISL Scuola ha sottoscritto definitivamente il contratto 2022-24. Ivana Barbacci, segretario generale dell'organizzazione, ha dichiarato ai microfoni di Orizzonte Scuola che la firma rappresenta "un passo importante e necessario". Il sindacato ha preparato la decisione attraverso un percorso di confronto con la categoria. Da settembre sono state organizzate assemblee in tutti i territori per informare il personale sul senso della firma. L'articolo Barbacci (CISL Scuola): “Contratto 2022-24 firmato, arretrati tra gennaio e febbraio. Facciamo partire subito la trattativa per il nuovo contratto”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Rinnovo contratto scuola, Barbacci (Cisl Scuola): “È il momento di chiudere, nessuno sia autorizzato a confondere la firma di un contratto con il consenso politico”

Leggi anche: Barbacci (Cisl): “Abbiamo firmato contratto scuola scaduto da 11 mesi, pessima abitudine che fa perdere potere d’acquisto. Il 6% non copre inflazione, ma evita riassorbimento risorse dal MEF”

