Continuano con successo gli incontri formativi sulla sicurezza nella navigazione da diporto a Manfredonia

A Manfredonia si sono svolti diversi incontri formativi dedicati alla sicurezza nella navigazione da diporto. Giovedì 5 marzo 2026, presso la sede nautica di Viale Miramare della Lega Navale, si è tenuto un nuovo appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi presenti. Questi incontri continuano con successo, coinvolgendo appassionati e operatori del settore.

Ancora un altro incontro informativo si è tenuto con grande partecipazione di pubblico giovedì 5 marzo 2026 a Manfredonia, presso la sede nautica di Viale Miramare della Lega Navale. L'incontro, ha avuto come moderatore il consigliere alla promozione scolastica, sociale e comunicazione della Lega Navale di Manfredonia, Ing. Salvatore GUGLIELMI, il quale non ha mancato di presentare i doverosi ringraziamenti ai presenti, come patrocinatori, la Città di Manfredonia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l'Associaz. Naz. Marinai d'Italia di Manfredonia, il Centro Velico Gargano, lo Yachting Club Marina del Gargano,...