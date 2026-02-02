Guida Sicura al via gli incontri formativi della Polstrada con i dipendenti delle Poste

La Polizia di Stato e Poste Italiane hanno avviato i primi incontri del progetto “Guida Sicura”. I dipendenti delle Poste parteciperanno a sessioni di formazione per migliorare la sicurezza sulla strada. L’iniziativa nasce dall’accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell’Interno.

La Polizia di Stato e Poste Italiane insieme per il progetto “Guida Sicura”, l'iniziativapromossa nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della PubblicaSicurezza del Ministero dell’Interno. Con l’incontro del 30 gennaio sono ripartiti gli appuntamenti formativi in materiadi sicurezza stradale, rivolti ai dipendenti di Poste Italiane che utilizzano i veicoli diservizio per le proprie attività lavorative, che anche nel 2026 vedranno impegnatifunzionari e personale della Sezione Polizia Stradale di Salerno. Nella sede di via Paradiso di Pastena a Salerno, ai 35 lavoratori di Poste Italiane presenti, sono state illustrate le situazioni di rischio più frequenti e le regole da osservare per tutelare la propria e l’altrui incolumità su strada.🔗 Leggi su Salernotoday.it

