Sicurezza alimentare nelle imprese due incontri formativi

A Venezia si terranno due incontri formativi dedicati alla sicurezza alimentare e alle buone pratiche per le imprese artigiane. L'iniziativa mira a fornire strumenti aggiornati e pratici per garantire la qualità e la conformità delle attività nel settore alimentare. Gli appuntamenti offrono un'occasione di confronto e approfondimento su temi fondamentali per la sicurezza e la tutela del consumatore.

A Venezia sono in programma due incontri dedicati alle buone pratiche e alla sicurezza alimentare rivolti alle imprese artigiane. I due appuntamenti, martedì 27 gennaio e giovedì 29, entrambi alle 16, sono promossi da Confartigianato Venezia ed Ebav, Ente bilaterale dell'artigianato Veneto, nella sede di Confartigianato a San Lio. Partecipano docenti ed esperti con il contributo di Annamaria Del Sole, direttrice del Sian - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss3. Al primo incontro, al quale parteciperà anche il dottor Andrea Cereser (IZSVe), si affronterà il tema della sicurezza alimentare e della sua importanza strategica per l'impresa, non solo come adempimento normativo ma come buona prassi per l'alta qualità delle produzioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

